В ближайшее время практически каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить налоги, пишут «Ведомости» , ссылаясь на аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР).

Несмотря на оживление экономики летом, многие компании столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих контрагентов — поставщиков и клиентов, в итоге возникли обязательства по уплате налогов, а платить их нечем, пояснил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

Больше всего компаний, сталкивающихся сейчас с такой проблемой, среди представителей среднего бизнеса, который не попал под меры поддержки правительства и у которого меньше возможностей получить заемное; среди компаний с оборотом от миллиарда рублей доля тех, кто в ближайшее время столкнется с невозможностью заплатить налоги, гораздо больше 19%, о которых говорят в ЦСР, считает Саськов.

Выход может быть юридический: например, получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов, или экономический — займы, кредиты, инвестиции либо продажа бизнеса более сильным и устойчивым игрокам, отметил член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель.

За индивидуальными льготами по налогам предприниматели могут обратиться, если их отчетность доказывает значительное снижение показателей доходов в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом для получения отсрочки или рассрочки более чем на шесть месяцев понадобится обеспечение — залог, банковская гарантия, поручительство, предупреждают эксперты.