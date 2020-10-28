Правительство ко второму чтению проекта бюджета РФ на 2021—2023 годы уточнит структуру и параметры обеспечения нацпроектов и госпрограмм, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

«В настоящее время происходит завершение работы над уточнением национальных проектов. Задача, поставленная президентом, — до 30 октября завершить работу по корректировке национальных проектов. В этот же срок правительством будет сформирован проект Единого плана по достижению национальных целей, который содержит меры по рекомпозиции национальных целей на конкретные факторы их достижения и, соответственно, отсылку их к нацпроектам и госпрограммам», — сказал Силуанов.

«В этой связи ко второму чтению законопроекта («О федеральном бюджете на 2021—2023 годы». — Прим. ред.) правительством будет предложен пакет поправок, уточняющий структуру и параметры финансового обеспечения национальных проектов и отдельных государственных программ», — добавил он.