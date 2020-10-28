Зарплатные карты в качестве дебетовых , несмотря на свою бесплатность, в большинстве случаев не являются привлекательными для клиентов, пишет «Коммерсант» . Как говорится в исследовании КПМГ, лишь 37% респондентов используют зарплатные карты в качестве основных. Большая доля россиян (60%) предпочитает использовать для платежей дебетовые карты, отличные от зарплатной.

В КПМГ считают, что для банка идеальной выглядит ситуация, когда основной картой клиента является его зарплатная карта. Среди наиболее интересных программ в КПМГ выделяют продукты ВТБ, Тинькофф Банка, Райффайзенбанка и Альфа-Банка. Также важны тарифы по переводу денег из одного банка в другой — клиенты ищут возможность бесплатных сервисов.

В среднем на одного участника опроса приходилось чуть больше двух банковских продуктов, однако их количество растет с уровнем дохода клиента. Чаще выбирают премиальные дебетовые карты с начислениями кешбэка, миль или баллов для путешествий и с наличием других привилегий и бонусов. Как отмечают в СберБанке , «иногда клиенты предпочитают использовать отдельную карту для покупок онлайн или они хотят карту более премиальной категории для больших привилегий».

По мнению экспертов, к этому может добавляться и психологический фактор — потребитель не хочет активно оперировать той картой, где у него находятся зарплатные деньги, там накапливаются средства, а при необходимости их можно перевести на другую карту.