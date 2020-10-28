Госдума рекомендует правительству РФ совместно с комитетом по бюджету и налогам привести проект федерального бюджета на 2021—2023 годы в соответствии с уточненными паспортами нацпроектов. Об этом говорится в постановлении Госдумы о принятии проекта бюджета в первом чтении, который был утвержден одновременно с документом.

Дума также обращается к правительству с предложением обеспечить распределение между субъектами РФ на очередной финансовый год и плановый период дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, имеющих целевое назначение. Депутаты считают необходимым поручить комитету по бюджету и налогам совместно с правительством проработать вопрос о продлении действия льготы по НДС в отношении внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа и внести на рассмотрение Госдумы соответствующий проект федерального закона.

Кабмину также рекомендовано распределить на очередной финансовый год дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, бюджетные ассигнования, зарезервированную модернизацию первичного звена здравоохранения, предварительно представив методику их распределения между бюджетами субъектов РФ на рассмотрение трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Также необходимо обеспечить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета на господдержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на 2021 год, говорится в постановлении.