Вчера мировые рынки акций снижались на фоне усиления второй волны пандемии в Европе и в США. На российском рынке акций наблюдалась сильная волатильность (индекс VIX подскочил выше отметки 33 пунктов), инвесторы избегали активов EM и уходили от риска – индекс РТС по итогам дня опустился на 1,8% до 1 131 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,8% до 2 763 пунктов. Курс рубля оказался под давлением и ослаб на 0,8% до 77,05 руб./долл., отстав от динамики ослабляющегося доллара (DXY -0,2%). Цены на нефть выросли в конце торгового дня (Brent подорожала на 1,9% до 41,23 долл./барр.), так как тропический циклон Зета привел к приостановке добычи в Мексиканском заливе.

Инвесторы на российском рынке акций сегодня, вероятно, будут фиксировать прибыль: Сегодня инвесторы продолжат выходить из рискованных активов – волатильность находится на максимальных уровнях за последние два месяца на фоне опасений, связанных с крайне быстрыми темпами распространения пандемии в Европе и США и необходимостью ужесточать карантинные меры с целью не допустить коллапса систем здравоохранения. Сегодня карантинные меры вводит Германия в надежде сдержать распространениеэпидемии.На фоне усиления неопределенности в связи с президентскими выборами в США, до которых остается менее недели, инвесторы выходят из активов EM и, вероятно, многие будут фиксировать прибыль. На фоне снижения цен на нефть и ослабления курса рубля мы ожидаем дальнейшей фиксации прибыли по бумагам российских компаний. Американские и европейские фьючерсы указывают на очень сильное снижение на открытии (-1,7%).

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Загрузка производственных мощностей в октябре не изменилась; ПОЗИТИВНО Как сообщает Росстат, уровень загрузки производственных мощностей не изменился в октябре: он составил 64% в добывающих отраслях и 63% в обрабатывающей промышленности, что соответствует уровням сентября. Более того, настроение российского бизнеса также не изменилось в октябре: 9% менеджеров как из добывающих, так и обрабатывающих отраслей оценивают ситуацию в экономике как благоприятную. В целом мы считаем, что опрос подтверждает наше мнение о том, что несмотря на опасения по поводу второй волны пандемии COVID-19, ухудшение экономического тренда будет весьма умеренным в 4К20 – мы ожидаем, что промпроизводство снизится на 6% г/г в октябре против спада на 5% г/г в сентябре, о котором сообщил Росстат – то есть это та разница, которая будет отражать календарный фактор (в октябре 2020 на один рабочий день меньше, чем в октябре 2019).

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА): прогноз финансовых результатов за 3К20 по МСФО Сбербанк (SBER RX / SBERP RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 280 руб. / 261 руб.) завтра, 29 октября, представит финансовые результаты за 3К20 по МСФО. Мы ожидаем восстановление чистой прибыли на 39% к/к в 3К20 при ROAE на уровне 18,7%, что близко к докризисным уровням. Большинство факторов оказалось позитивными для Сбербанка в 3К20 – нормализовалась стоимость риска, восстановилась клиентская активность при все еще сильной ЧПМ, а также банк проводил жесткий контроль над расходами. Мы ожидаем, что рынок умеренно позитивно отреагирует на отчетность, при нашем ожидании по чистой прибыли на 2% выше консенсус-прогноза. Мы считаем, что ЧПМ за 2020 и стоимость риска могут оказаться лучше прогноза менеджмента, сделанного в ходе телефонной конференции по результатам за 2К20 (впрочем, стоимость риска зависит от того, как будет развиваться ситуация вокруг пандемии). В то же время мы считаем, что ЧПМ может снизиться в долгосрочной перспективе (мы ожидаем ее снижения до 4,5% на 2 -3-летнем горизонте). Это, в свою очередь, ограничивает потенциал роста ROE (мы не ожидаем, что этот показатель будет выше 15-16% в ближайшие 2-3 года), сдерживая масштабную переоценку акций. После даты отсечения дивидендов акции торгуются по коэффициентам 0,94x P/BV и 3,5x P/PPOP 2020П (соответственно с дисконтом 18% и 11% к средним мультипликаторам за последние 2 года) при дивидендной доходности за 2020П на уровне 6,3% / 6,7% по обыкновенным и привилегированным акциям. Объявление Стратегии на следующие три года – краткосрочный фундаментальный катализатор для акций. В то же время, события на геополитическом и пандемическом фронтах, вероятно, будут определять динамику акций в краткосрочной перспективе.

Мы ожидаем, что чистый процентный доход вырастет на 15% г/г и на 2% к/к на фоне сильного роста кредитного портфеля (+17% г/г, +8% к/к), более дешевого фондирования и снижения отчислений в АСВ, что приведет к росту ЧПМ на 18 б. п. г/г, но снижению на 5 б. п. к/к на фоне давления со стороны доходности активов.

По нашей оценке, комиссионные доходы вырастут на 10% г/г (20% к/к) на фоне возобновления потребительской и деловой активности после карантина апреля-мая.

Мы ожидаем, что операционные расходы вырастут на 4% г/г (+1% к/к), отражая запуск программы экономии расходов.

В итоге операционная прибыль до отчислений в резервы за 3К20 должна составить 400 млрд руб. (+18% г/г и +17% к/к).

Мы ожидаем, что стоимость риска за 3К20 составит примерно 1,8%, отражая недавнюю динамику месячных данных по РСБУ.

В результате, мы ожидаем, что прибыль не изменится г/г и вырастет на 39% к/к (от продолжающихся операций) в 3К20, составив 232 млрд руб. (что на 2% выше консенсус-прогноза) при ROAE на уровне 18,7%, что почти соответствует докризисным уровням.

Информация о телефонной конференции В тот же день Сбербанк проведет телефонную конференцию в 17:00 мск / 14:00 по лондонскому времени / 10:00 по времени Нью-Йорка. Zoom link: https://sberbank.zoom.us/j/97726031244?pwd=TDljYXo2aVdrbTVxK1ZFOUdxR3RnZz09. ID конференции: 977 2603 1244; пароль: ^ZgMe6vvNF Только для прослушивания: местные номера для участия см. по этой ссылке: https://sberbank.zoom.us/u/akeuqoPBF. ID конференции:977 2603 1244; пароль: 3581544515

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Детский мир (ВЫШЕ РЫНКА): финансовые результаты за 9M20 по РСБУ; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО Детский мир (DSKY RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 143 руб./акцию) представил показатель чистой прибыли за 9М20 по РСБУ в размере 3,8 млрд руб. Учитывая, что Детский мир направляет на дивиденды 100% чистой прибыли по РСБУ, мы ожидаем, что промежуточные дивиденды за 9M20 составят примерно 5,1 руб. на акцию при дивидендной доходности на уровне 4,5%, что в целом соответствует дивидендам за 9М19 (5,06 руб. на акцию). Рекомендация дивидендов, вероятно, будет объявлена одновременно с публикацией неаудированных финансовых результатов за 3К20/9М20 п о МСФО 2 ноября 2020.

М.Видео (НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ): операционные результаты за 3К20; НЕЙТРАЛЬНО М.Видео (MVID RX: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила операционные результаты за 3К20. Совокупные продажи выросли на 25,3% г/г, вернувшись в зону роста после временно слабого 2К20. Мы считаем, что улучшение продаж широко ожидалось на рынке после того, как компания сообщила о росте продаж на 30-20% г/г в июле-августе в ходе публикации финансовой отчетности за 1П20. В то же время продолжающийся переход россиян на удаленную работу на фоне второй волны пандемии, вероятно, поддержит продажи в 4К20 (если не будет введен новый карантин по аналогии с апрелем-маем). В то же время позитивный эффект сильного роста в секторе жилой недвижимости на фоне льготных ставок по ипотеке, вероятно, начнет отражаться в продажах М.Видео в 2021, как мы считаем. Компания недавно объявила о дивидендных выплатах в размере 30 руб. на акцию (что эквивалентно 48% уровня 2019 и 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2020) при дивидендной доходности 4,4% (дата закрытия реестра назначена на 20 ноября). Обновление стратегии и официальное объявление дивидендной политики – ключевые краткосрочные катализаторы роста акций компании.

Совокупные продажи выросли на 25,3% г/г до 132,1 млрд руб. (включая НДС) в 3К20, вернувшись в позитивную зону после снижения на 5,8% в 2К20. Рост продаж был вызван снятием карантинным мер, что привело к отложенном спросу на товары бытовой техники и электроники, продолжающемуся спросу на товары для домашнего офиса, и росту покупок товаров длительного пользования в связи с сильным снижением выездного туризма.

Совокупные онлайн продажи выросли на 141,2% г/г, ускорившись с 117,5% в 2К20, что соответствует доле в совокупных продажах группы на уровне 59% (против 69,1% в 2К20 и 47% в 1К20).

В первые три недели октября компания наблюдает рост совокупных продаж в двузначном выражении и более чем двукратный рост онлайн-продаж.

Компания ожидает сильный рост выручки как в 4К, так и по итогам 2020 г.

X5 (ВЫШЕ РЫНКА): Итоги Дня инвестора; ПОЗИТИВНО X5 (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $44,9 / 3 364 руб.) вчера провел День инвестора. Компания подтвердила фокус на цифровизацию бизнеса и присутствие на всех этапах похода покупателей за продуктами. Среднесрочная цель компании по росту выручки более чем на 10% в год соответствует нашей оценке и опережает консенсус-прогноз рынка, который сейчас предусматривает среднегодовые темпы роста выручки примерно на 8,5% в 2021 -23П. X5 попрежнему намерена демонстрировать рентабельность на уровне более 7% в 2021-23П (примерно 7,3-7,4%, по нашей оценке), что мы считаем рынок пока не отразил в котировках. Более того, компания прогнозирует рост дивидендных выплат как минимум на 50% г/г по итогам 2020 г. (против до 50% г/г, согласно более раннему прогнозу) с планами по ежегодному увеличению дивидендов в абсолютном выражении после 2020. Мы также видим риск повышения наших ожиданий по дивидендам после 2020, так как в нашей финансовой модели СДП покрывает 95 -81% дивидендных выплат на 2021-23 против более 50%, прогнозируемых компанией. Таким образом, мы считаем снижение акций на 9% с пиковых уровней 19 октября (vs снижения индекса Московской биржи на 1%) возможностью для покупки и подтверждаем наш позитивный взгляд на акции компании. Основные итоги мы приводим ниже:

Рост выручки в октябре. Как сообщила компания, с начала 4К20 розничная выручка выросла на 13,8% г/г (немного замедлившись с роста на 14,8% г/г в сентябре и против роста на 15,4% за 3К20 в целом). Рост LfL-выручки на 5,5% г/г (против +6,9% г/г в 3К), главным образом, обусловлен динамикой LfL-чека.

Прогноз на 2021. Согласно прогнозу X5, количество новых открытий магазинов не изменится г/г (примерно 1 300, по нашей оценке), что в целом соответствует нашим ожиданиям. Компания планирует поддерживать рентабельность на уровнях 2019-20 (7,1% в 2019, 7,5% в 2020, по нашей оценке), чистый долг / EBITDA ожидается на прежнем уровне ниже 2x. Компания отмечает повышение рентабельности EBITDA в тех регионах, где доля рынка X5 превышает 10%, тогда как ROIC по новым открытиям находится выше 30%. По прогнозу компании, дивиденды за 2020 должны увеличиться, по крайней мере, на 50% г/г (до как минимум примерно 45 млрд руб.); компания подтвердила свои планы по ежегодному повышению дивидендных выплат в абсолютном выражении как в рублях, так и в долларах в среднесрочной перспективе.

Стратегия. X5 представила среднесрочную стратегию на 2021-2023, основой которой является цифровизация бизнеса и присутствие на всех этапах похода покупателей за продуктами. Учитывая это, компания планирует запустить медиасервис и сервис доставки ОКОЛО. Стратегические цели включают: 1) рост годовой выручки более чем на 10% ежегодно за счет органического роста, повышение товарооборота на единицу площади магазина, привлечение новых клиентов через новые сервисы (сервис доставки, к примеру) и консолидация менее эффективных игроков отрасли; 2) повышение доли рынка с текущих 13% до 15%; в формате e-grocery – до 20%; 3) 5%-й вклад в выручку со стороны цифровых бизнесов с MAU на уровне 38 млн в цифровых каналах X5 и мобильных приложениях и повышение индекса цифровизации с текущих 39% до 50%; 4) рентабельность EBITDA на уровне более 7% ежегодно; 3) повышение ROI в сравнении с текущим годом и 6) выплата более 50% дивидендов из СДП (в нашей модели заложено 95- 81% СДП, что указывает на возможность повышения наших ожиданий по дивидендам).

Лояльность покупателей и ценовая конкуренция. Как ожидает компания, покупатели, которых компания приобрела в период пандемии (благодаря широкому физическому охвату магазинов и опции доставки еды) сохранят свою лояльность магазинам X5 в дальнейшем. Количество посещаемых покупателями магазинов снизилось с 7 до 4-5 в среднем. Учитывая это, покупатели остаются чувствительными к ценам и промо, при этом и такие факторы, как локация магазинов у дома и наличие товаров на полке становятся все более важными. В то же время компания сейчас не наблюдает усиления ценовой конкуренции между лидерами рынка и не видит необходимости сильно инвестировать в цены.

Цифровая трансформация остается одним из ключевых стратегических приоритетов компании: По прогнозам компании, эффект цифровой трансформации на EBITDA составит более 20 млрд руб. с 2021 за счет более эффективного ценообразования на основе Big data, усовершенствования логистической инфраструктуры и ассортимента, итд. В 2020 позитивный эффект на EBITDA составил 10 млрд руб. (примерно 7% нашего прогноза 2020 EBITDA, вклад в рентабельность на уровне 0,5 п. п.). В целом компания ведет 33 проекта цифровой трансформации со средней рентабельностью на уровне 143%.

Запуск жестких дискаунтеров “Чижик”. Компания раскрыла некоторые подробности нового формата жестких дискаунтеров под брендом “Чижик”: 200-250 кв м торговых площадей, примерно 800 наименований продукции и примерно 60% собственных торговых марок в ассортименте. 40-50 пилотных магазинов должно быть открыто в 2021, что вряд ли сильно повлияет на финансовые результаты X5 в краткосрочной перспективе.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)