Повышение налоговой нагрузки со следующего года сгенерирует для казны 2,6 трлн рублей в 2021—2023-м, пишут «Известия» . Это подсчитали специалисты РЭУ имени Плеханова в экспертном заключении на проект бюджета, подготовленном для Госдумы. В бюджетной политике следующих трех лет будет наблюдаться явный дисбаланс между фискальными и стимулирующими мерами в сфере налоговых доходов, следует из заключения РЭУ.

Так, модификация режима налога на добавленный доход (НДД) и перевод на него отдельных месторождений нефти принесет 563,6 млрд рублей; повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли — 498,6 млрд рублей; пересмотр условий соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами — 453,3 млрд рублей; увеличение ставки НДФЛ для повышенных доходов и обложение налогом процентов по депозитам или облигациям на крупную сумму — 395,6 млрд рублей; ускоренная индексация специфической и минимальной ставок акцизов на табачную продукцию — 234 млрд рублей; отмена льгот и налогового вычета по НДПИ — 175,1 млрд рублей; введение повышающего коэффициента на НДПИ по некоторым видам твердых полезных ископаемых — 160,6 млрд рублей; отмена освобождения от НДС операций по продаже исключительных прав на софт иностранных IT-компаний — 121,5 млрд рублей.

Доля налоговых доходов в общей сумме поступлений федерального бюджета за трехлетний период увеличится с 79,3% в 2021-м до 81,8% в 2023 году. Это одно из самых высоких значений показателя с 2005 года, пишут эксперты РЭУ. В целом, по их словам, динамика доходов на ближайшую трехлетку слабо коррелирует с бюджетным прогнозом Минэкономразвития, который представлен к тому же без уточнений на возможное изменение макроэкономической ситуации.

Кроме приоритета фискальных мер перед стимулирующими в сфере доходов, в РЭУ отметили существенные изменения в структуре расходов казны. Эксперты обратили внимание на беспрецедентный рост расходов на обслуживание госдолга. Доля процентов, выплачиваемых Минфином по обязательствам страны, увеличится с 0,8% ВВП в 2020 году до 1,2% в 2023-м. При этом в общей сумме расходов бюджета показатель также резко вырастет: с 3,8% до 7,2%. По удельному весу в общих расходах это направление перемещается с восьмой на пятую позицию к 2023 году, обогнав расходы на образование, здравоохранение и помощь регионам.

Впрочем, хотя общий объем госдолга будет расти опережающими темпами, его уровень останется в целом на безопасном уровне, отметили в РЭУ. Обязательства в следующую трехлетку составят 23,5 трлн, 25,8 трлн и 28,4 трлн рублей.