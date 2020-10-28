Компания «ДОМ.РФ» пока не видит предпосылок для формирования ипотечного пузыря в России, сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» руководитель аналитического центра компании Михаил Гольдберг.



Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил о том, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, кроме того, есть риск роста стоимости жилья. Банк России в свою очередь пока не высказывает таких опасений, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса, по мнению представителей финансового регулятора, могут появиться риски перегрева.

«У нас ипотека — это растущий молодой сегмент рынка, и он составляет только 8—9% ВВП в отличие от 60%, как было в США. Все кредиты выдаются с фиксированной процентной ставкой, риск лежит на профессиональных участниках рынка, и в случае, если ставка ипотечная ставка поднимется, то это никак не отразится на платеже в будущем», — сказал Гольдберг.

Также он отметил, что важнейшим фактором является секьюритизация кредитов, которая запрещена с первоначальным взносом ниже 20%.

«Таким образом никаких предпосылок для формирования ипотечного пузыря на финансовом рынке России не существует», — добавил Гольдберг.