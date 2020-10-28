Снижение реальных располагаемых доходов населения России в III квартале замедлилось до минус 4,8% против минус 8,4% во II квартале. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ «Экономика» .



«Снижение реальных располагаемых доходов населения в III квартале 2020 года замедлилось до минус 4,8% (во II квартале: минус 8,4%). Этому способствовали снятие ограничений и частичное восстановление доходов, связанных с экономической деятельностью, а также меры государственной поддержки как в виде социальных трансфертов, так и в виде стимулирующих выплат в бюджетном секторе экономики», — сказано в сообщении.

Вместе с тем, указывает регулятор, масштаб сокращения доходов остается существенным, что в среднесрочной перспективе может сдерживать восстановление спроса, оказывая дезинфляционное влияние на динамику цен.