Банк России за три квартала 2020 года выявил около 1 тыс. нелегальных поставщиков финансовых услуг. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира на Facebook.

«Мы выявляем нелегальных поставщиков финансовых услуг. Только за 9 месяцев этого года мы прикрыли 1 тыс. таких провайдеров. Выявили их, расследовали, передали информацию в правоохранительные органы, где-то закрываются сайты, где-то привлекаются участники, если это возможно, к административной или уголовной ответственности», — пояснил он.

За аналогичный период регулятор закрыл 140 финансовых пирамид, выявил и прекратил деятельность 600 черных кредиторов. Также ЦБ было выявлено 200 форекс-дилеров, незаконно осуществлявших свою деятельность. Швецов пояснил, что несмотря на упреждающие работы, на 100% исключить работу нелегальных провайдеров финансовых услуг не представляется возможным.

Годом ранее количество выявленных ЦБ нелегальных финорганизаций было в два раза больше. Как сообщал регулятор, за три квартала 2019 года было выявлено 2 165 нелегальных организаций, из которых 1 576 являлись «черными кредиторами».

«Благодаря тому, что развиваются финансовые технологии, и, отчасти, из-за мер, которые были приняты правительством по упреждению пандемии, мошенники мигрируют в интернет-пространство», — также отметил первый зампред ЦБ.

Так, из примерно 140 выявленных финансовых пирамид, 64 действовали под видом интернет-проектов. «Такие компании предлагали вложения в криптовалюту и другие «электронные деньги», токены, псевдо-инвестиционные проекты (в том числе — якобы в производство защитных масок), использовали для привлечения клиентов «экономические игры» в Сети», — также прокомментировали в Банке России.

Наибольший рост выявленных случаев нелегальной деятельности пришелся в этом году на лже-форекс (рост по сравнению с январем — сентябрем 2019 года составил около 40%), действующих в интернете, через мессенджеры, Skype, IP-телефонию.

«Новая уловка, которой пользуются псевдо-форексеры, — привлечение клиентов с помощью так называемых квизи-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов, — предупреждает директор Департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях. — Люди зачастую охотно участвуют в интерактивных тестах в интернете, а мошенники в процессе общения выясняют электронную почту, телефон потенциального клиента. Таким образом они определяют «целевую аудиторию» и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии».

На фоне экономической неопределенности мошенники часто используют такие аргументы, как «угроза дефолта частных и государственных компаний», «девальвация национальной валюты», и предлагают гражданам «воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера», также подчеркнул Лях.