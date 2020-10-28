Банк России в III квартале 2020 года выявил 14 780 поддельных денежных знаков, что примерно в 1,9 раза больше по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в материале регулятора.



«При этом количество выявленных поддельных банкнот увеличилось на 1,8% по сравнению с III кварталом 2019 года и составило 10 922 штуки. Среди выявленных подделок обнаружено 8 655 поддельных пятитысячных банкнот, 1 734 поддельные банкноты номиналом 1 000 рублей, 383 поддельные двухтысячные банкноты. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей.Вместе с тем было выявлено 22 поддельные монеты номиналом 5 рублей и 3 836 поддельных монет номиналом 10 рублей, из которых 3 813 поддельных монет, имеющих идентичные признаки подделки, были выявлены среди сомнительных монет, поступивших на экспертизу в подразделение Банка России в Нижнем Новгороде от одного клиента», — отмечается в документе.