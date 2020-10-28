Каждый житель Екатеринбурга и Свердловской области может обратиться в офис для обмена мелочи на банкноты.

«Несмотря на то, что ежегодно увеличивается число операций по банковским картам, наличные являются востребованным средством платежа. При оплате покупок, как правило, мелочь остается в карманах или в кошельке, а потом складывается в копилки. В Банке ЗЕНИТ готовы помочь любому желающему бесплатно обменять их на банкноты», - отметила Управляющий Дополнительным офисом «Екатеринбург/66» Марина Никифорова.

Организатор мероприятия выступает Уральское ГУ Банка России. Акция направлена на решение задачи по возврату в платежный оборот выпущенных монет. На каждого жителя Свердловской области приходится примерно по 671 монете.