Банк «Восточный» (далее – «Банк») и НАО «Первое Коллекторское Бюро» достигли соглашения, в результате которого Банк получит 2 545 670 584 (Два миллиарда пятьсот сорок пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля. После получения денежных средств Банк планирует отказаться от гражданского иска, поданного в рамках уголовного дела № 11902007703000024, находящегося в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, в связи с урегулированием требований Банка.