Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Центробанка РФ ликвидировал банк «Невастройинвест», говорится в материалах суда.



ЦБ 24 июля издал приказ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

По информации регулятора, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, банк «Невастройинвест» не обеспечивал своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с теневой продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Как заметил ЦБ, «деятельность ООО «КБ «Невастройинвест» носила выраженный кэптивный характер». Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, сообщил регулятор.