📰 Льготная ипотека с государственным участием стала основным драйвером спроса на строящуюся первичную жилую недвижимость в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2020 года, пишет «Коммерсант» . Интерес к ипотечной программе проявлялся не только в массовом сегменте, но и в классах «бизнес» и «премиум», где в мае и июне доля ипотечных сделок составила больше половины. Снижение первоначального взноса льготной ипотеки с 20% до 15% в перспективе может сделать еще более привлекательными ипотечные продукты для покупки квартир в новостройках бизнес- и премиум-класса, полагают эксперты.

📰 Законопроект, позволяющий использовать водительские права для получения финансовых услуг, планируется внести в Госдуму в ближайшие месяцы, заявили «Известиям» в Минэкономразвития. Если это произойдет, то в парламенте ожидают, что он будет принят уже в весеннюю сессию и вступит в силу через 180 дней — до конца 2021 года. С помощью водительского удостоверения граждане смогут в том числе обменивать валюту, оформлять потребкредиты до 15 тыс. рублей, а также получать выигрыши в лотерею.

📰 Ответственность и эмоциональная стабильность — ключевые свойства личности, без которых добиться успеха можно лишь в некоторых профессиях, пишет «Российская газета» . К такому выводу пришли исследователи портала по трудоустройству SuperJob. Наименьшие требования к личной ответственности предъявляют к PR-менеджерам и дизайнерам. По всем остальным позициям — от грузчика до менеджера по туризму и юриста — без этого нельзя. Ответственность оказалась единственным строгим требованием для двух категорий специалистов: бухгалтеров и грузчиков.

📰 Программа сельской ипотеки оказалась настолько популярной, что власти задумались о ее пролонгации, пишут «Известия» . Механизм будет действовать до 2025 года, но в Минсельхозе уже прорабатывают вопрос о продлении сельской ипотеки до 2030-го. Там подчеркнули, что объем субсидий, необходимый до конца 2020 года для обслуживания уже выданных займов, составляет 1,3 млрд рублей. С учетом того что всего было выделено 1,5 млрд, а банки продолжают кредитовать, скорее всего, средства будут полностью освоены. В Совфеде допускают вероятность того, что льготных кредитов может хватить не всем желающим, а в Госдуме отметили недостаточное внимание государства к проблемам села.

📰 Исход выборов в США способен вызвать всплеск спекулятивной волатильности, заставляя часть инвесторов сократить риски на короткое время, пишет «Российская газета» , ссылаясь на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Это не позволяет с уверенностью говорить, что победа одного из кандидатов однозначно позитивна или негативна для нефти от начала и до конца. Намного проще обстоит дело с ожиданиями пакета помощи. Его принятие — благо для рынка сырья и для глобального спроса на рисковые активы. В данном случае можно будет говорить о новой волне роста на рынках, и это вернет рубль к той тенденции умеренного роста, которая преобладала с начала октября.

📰 Минфин предлагает перейти к единой системе управления компаниями с госучастием, сосредоточив в Росимуществе права акционера всех государственных АО и унитарных предприятий, находящихся в федеральной собственности, пишет «Коммерсант» . Одновременно планируется ужесточить контроль над отслеживанием показателей эффективности управления в госкомпаниях, в том числе — путем замены директивного управления полностью государственными госкомпаниями на нормативное.

📰 В Череповце служба занятости выявила более 100 местных жителей, незаконно получающих пособие по безработице, пишут «Известия» . В основном это индивидуальные предприниматели и самозанятые, получающие доход по договорам ГПХ. Подобные случаи нередки и в других регионах России. Налоговикам становится известно о таких фактах лишь после подачи декларации о доходах. Служба занятости до постановки на учет должна проверить наличие у гражданина дохода. Но сделать это возможно не всегда.