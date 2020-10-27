Ведомства приняли меньше половины нормативно-правовых актов (НПА), которые с 1 января 2021 года придут на смену устаревшим обязательным требованиям, пишут «Известия» . Об этом главе правительства Михаилу Мишустину сообщил его заместитель Дмитрий Григоренко. Правительство уже отменило почти все НПА, которые содержат обязательные требования, ухудшающие бизнес-климат. По состоянию на конец октября упразднено более 90% избыточного регулирования. Однако новые требования, которые должны прийти на смену отмененным, пока задерживаются.

Из 109 актов правительства, подлежащих принятию к 15 сентября 2020 года, выпущено только 53 (49%), говорится в письме Григоренко. Из 370 ведомственных актов, подлежащих изданию федеральными органами исполнительной власти в срок до 1 августа 2020 года, издано только 160 (43%). Он добавил, что руководители несут персональную ответственность за неисполнение поручений, и попросил главу правительства обязать их до 29 октября отчитаться о внесении актов в Кабмин. В противном случае им нужно будет письменно объяснить причины задержек. Мишустин поручил принять недостающие НПА до 16 ноября.

В ФАС, Роспотребнадзоре, Минтруде, Минсельхозе, Минэнерго, Минцифры, Минпросвете, Минстрое и Минкульте заявили, что «регуляторная гильотина» выполняется в срок, указанный в поручении президента. Риска «правового вакуума» в этих ведомствах не видят. В Минэкономразвития пояснили, что для тех, кто нарушил сроки, предусмотрен «страховочный» механизм — часть актов может быть сохранена решением Кабмина. Отступления от срока, установленного поручением президента в рамках реализации послания Федеральному собранию по «регуляторной гильотине», нет, заявили в пресс-службе правительства.

По словам экспертов, ситуация с «регуляторной гильотиной» напряженная, но не критическая. Большая часть правительственных актов уже прошла рассмотрение подкомиссией по контрольно-надзорной деятельности, и в ближайший месяц их принятие вполне может быть завершено. Объем требуемой в рамках «гильотины» работы огромен, и если посмотреть на то, что уже сделано, то это беспрецедентный прорыв, считают эксперты. Даже если не все акты будут приняты до 1 января, проблем можно будет избежать. Закон «Об обязательных требованиях» дает правительству возможность определить перечень старых НПА, которые продолжат действовать и в 2021 году. Решение об этом может быть принято ближе к концу года, добавили эксперты.