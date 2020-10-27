Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
«Лучший пакет» мер поддержки экономики США будет принят после выборов, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
«После выборов мы получим лучший пакет мер поддержки экономики, который только бывал», — сказал Трамп журналистам, покидая Белый дом для продолжения предвыборного турне по стране.
Он заявил, что уверен, что по итогам предстоящих выборов в конгрессе республиканцы не только удержат большинство в сенате, но и «вернут себе палату (представителей конгресса США)».
Очередной пакет мер поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса является предметом торга между республиканской администрацией Трампа и демократами в конгрессе. Стороны не могут договориться ни об объеме средств, ни об их назначении.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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