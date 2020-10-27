Изменение расчета прожиточного минимума пенсионера (ПМП) не обеспечит его ежегодный рост, пишет РБК . Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. По оценкам ведомства, в некоторых регионах размер показателя останется без изменений. Сейчас в целом по стране ПМП составляет 9 311 рублей.

«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — говорится в заключении.

Если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом, указали в СП. По данным ведомства, в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019 года в 24 российских регионах, в девяти из них размер ПМП не менялся с 2018 года. «В результате в этих 24 субъектах, по данным ПФР, общее увеличение пенсионных выплат у 96,4% получателей федеральной социальной доплаты составило от 0 до 10 рублей», — говорится в документе.

«Анализ показал, что в 18 субъектах РФ размер ПМП в 2021 году останется без изменений. При этом в 15 субъектах РФ ПМП не будет меняться уже третий год», — отмечается в заключении СП.