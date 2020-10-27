СберБанк нарастил долю в Сетелем Банке с 79,2% до 100%, следует из материалов кредитной организации.



«Размер доли участия — до 79,2%. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания, — 100%», — сказано в документах.



Ранее, 15 октября, СберБанк объявил, что выкупит у BNP Paribas Personal Finance 20,8% акций и станет единственным владельцем Сетелем Банка, напоминает «Интерфакс» .

СберБанк стал акционером этой кредитной организации в 2012 году. Соглашение о совместном предприятии также давало СберБанку возможность выкупить долю BNP Paribas Personal Finance и консолидировать 100-процентную долю участия в Сетелем Банке на определенном этапе развития бизнеса. Цена пакета BNP Paribas не раскрывалась.