Доля убыточных организаций в РФ в январе — августе 2020 года выросла на 3,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,2%, сообщает Росстат.

По оперативным данным службы, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, госучреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 6,5 трлн рублей (37,2 тыс. организаций получили 10,139 трлн рублей прибыли, 18,5 тыс. организаций имели 3,636 трлн рублей убытка). В январе — августе 2019 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 10,5 трлн рублей.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 39,3% с 32% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 29,6% организаций против 26,9% годом ранее. В строительстве убыточными в январе — августе оказались 28,2% компаний против 28,5% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 23,2% компаний против 22,8% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 20% против 20,7%. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 35,2% против 31,4%.