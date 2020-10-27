Правительство РФ вносит финальные правки в Единый план достижения национальных целей, представит его президенту до 30 октября, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарной сессии в рамках онлайн-этапа Форума стратегов — 2020—2021. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Единый план должен быть представлен президенту до 30 октября, то есть по сути в конце этой недели. На прошлой неделе прошла большая серия обсуждений, сейчас мы некие правки финальные вносим уже на площадке правительства, и все своевременно будет представлено президенту», — сказал он.

Ранее также сообщалось, что Единый план достижения национальных целей до 2030 года будет представлен президенту РФ Владимиру Путину до 30 октября.

Планом определены конкретные целевые значения показателей достижения национальных целей на 2021—2024 годы и на 2030 год. По каждому из 25 целевых индикаторов сформирован комплекс основных мероприятий и предусмотрено финансовое обеспечение.