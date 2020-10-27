Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.

Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В этот период выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически. Со 2 октября вновь начала работать норма, согласно которой для начисления выплаты нужно подавать заявление.

Поводом для продления инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции. Как поясняла вице-спикер Совфеда Галина Карелова, упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии.