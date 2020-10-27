Теперь на базе этой платежной системы можно выпустить дебетовую или кредитную карту «Вездедоход».
Почта Банк начал эмиссию карт ПС UnionPay. Теперь на базе этой платежной системы можно выпустить дебетовую или кредитную карту «Вездедоход», сообщает пресс-служба кредитной организации.
Карта объединяет в себе преимущества и бонусы программы лояльности «Мультибонус», а также скидки и привилегии платежной системы UnionPay. Уже сейчас карту можно получить в точках обслуживания банка на Дальнем Востоке, а до конца года она будет доступна и в других регионах страны. В дальнейшем виртуальную карту можно будет заказать дистанционно через «Почта Банк Онлайн», — говорится в релизе.
В рамках программы «Мультибонус» по карте «Вездедоход» бонусы начисляются за все покупки — до 2%, а за покупки в магазинах одежды и обуви, в ресторанах и кафе (включая фастфуд) — до 6%, а также 5% за оплату отправлений, товаров и услуг в почтовых отделениях. Накопленные бонусы можно в приложении банка обменять на рубли 1:1 или потратить на покупку товаров в каталоге «Мультибонус». Программа лояльности UnionPay International включает в себя привилегии и скидки до 70% в категориях «Рестораны», «Отели», «Развлечения», «Транспорт» и многих других. Программа лояльности охватывает более 60 стран и регионов мира.
Напомним, что летом этого года Почта Банк начал эквайринговое обслуживание платежных карт UnionPay. Теперь снимать наличные с карт UnionPay, а также совершать по ним оплату товаров и услуг можно во всех банкоматах банка (более 4 800), а также POS-терминалах (более 55 тыс.), расположенных в отделениях Почты России. Сервис доступен для всех карт UnionPay, выпущенных как на территории РФ, так и за ее пределами.
Технологическую поддержку эквайринга и эмиссии карт UnionPay оказала процессинговая компания «МультиКарта».
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