Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) снизятся в мире в 2020 году на 30—40%, однако падение может быть более сильным (около 50%) из-за второй волны пандемии, подрывающей экономику ряда развитых государств. Такой прогноз содержится в опубликованном в Женеве информационном бюллетене Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как отмечается в документе, «финансовые индикаторы первых трех кварталов 2020 года соответствуют прогнозам», изложенным ЮНКТАД в июне в докладе об инвестициях в мире, в котором речь идет о снижении ПИИ на 30—40% по итогам 12 месяцев. «Прогнозы на 2020 год полны неопределенности. С учетом второй волны пандемии в некоторых из развитых стран, подрывающей усилия по нормализации, спад около 50%, зафиксированный в первом полугодии 2020 года, может затянуться», — считают эксперты. По мнению ЮНКТАД, развитие ситуации в сфере ПИИ будет зависеть от «длительности кризиса в области здравоохранения и эффективности политических действий по борьбе с экономическими последствиями пандемии». Также геополитические риски продолжают добавлять неопределенность в прогнозы.

По данным ЮНКТАД, в первом полугодии текущего года падение ПИИ в мире составило 49% по сравнению с тем же периодом 2019-го, поскольку локдауны в мире замедлили существующие инвестиционные проекты, а перспектива глубокой рецессии привела к переоценке новых проектов. Зарегистрировано снижение числа объявленных инвестиционных проектов на 37%, на 15% — объявленных слияний и поглощений, на 25% — новых финансовых трансграничных контрактов. Приток ПИИ в страны с переходной экономикой уменьшился на 81% из-за сильного снижения в РФ, отметили эксперты.

Значительное сокращение ПИИ в первые шесть месяцев текущего года было зафиксировано в промышленно развитых странах — на 75% до 98 млрд долларов. В Северной Америке ПИИ снизились на 56% до 68 млрд долларов. В развивающихся странах в первом полугодии снижение составило 16%, что, по словам экспертов, «меньше, чем ожидалось».