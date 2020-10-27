Банки в III квартале 2020 года предоставили населению кредитные карты с суммарным кредитным лимитом в размере 144 млрд рублей, что на 36% меньше, чем в III квартале прошлого года. За январь — сентябрь объем выдач составил 395 млрд рублей — на 42% меньше.

Средняя полная стоимость кредита по кредитным картам в III квартале составила 25,5%. Год назад она составляла 26,9% годовых.

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, банки предпочитают выдавать кредитки не только меньшему числу заемщиков, но и на меньшие суммы, чем годом ранее. Кредитные организации вновь ужесточили свои политики и теперь предъявляют еще более высокие требования к кредитной истории заемщиков при выдаче кредитных карт.