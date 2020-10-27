Нормативы Банка России нарушали в сентябре 2020 года десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора. Девять из них находятся в процессе финансового оздоровления.

В частности, нормативы нарушали Финанс Бизнес Банк, Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, банки «Пересвет» и «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов.

Два банка в сентябре неоднократно допускали значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

Значения Н1.1 у банка «Восточный» 29 дней месяца оказывались ниже 7% (наиболее низкое значение — 6,064%), у УБРиР — 30 дней месяца (наиболее низкое значение — 6,068%).

Согласно материалу ЦБ «О развитии банковского сектора РФ», в сентябре кредитные организации заработали около 200 млрд рублей. Существенно на финансовый результат сектора повлияла валютная переоценка на фоне ослабления рубля. С начала года прибыль сектора составила 1,13 трлн рублей. Положительный финансовый результат в сентябре показали 249 банков.

На 1 октября 2020 года в России было зарегистрировано 378 банков (252 с универсальной лицензией и 126 с базовой лицензией).

В августе и сентябре ЦБ не отзывал банковских лицензий. За октябрь лицензий были лишены ТЭМБР-Банк , банки «Майский» , «Прохладный» и Росбизнесбанк.

Кроме того, в связи с присоединением к Московскому Областному Банку прекратил деятельность Финанс Бизнес Банк.