Количество выданных микрозаймов , или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей), в III квартале 2020 года составило 4,54 млн единиц, что на 17,9% больше, чем было выдано в предыдущем квартале. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выданных микрозаймов снизилось на 1,3%.

Наибольшее количество микрозаймов было выдано в Москве (183,1 тыс. штук), Московской области (164,8 тыс.), Краснодарском крае (162,3 тыс.), Свердловской области (157,7 тыс.), а также Республике Башкортостан (148,9 тыс.).

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов продемонстрировали Белгородская (плюс 61,3%), Архангельская (плюс 54,7%) и Вологодская (плюс 43,6%) области, а также Пермский край (плюс 30,9%) и Нижегородская область (плюс 29,0%). Единственным регионом, в котором в августе было зафиксировано незначительное сокращение количества выданных микрозаймов, стала Кемеровская область (минус 7,5%). В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи займов «до зарплаты» составил 13,7% и 17,4% соответственно.