Участники фондового рынка просят Минфин выравнять налогообложение при размещении и обращении еврооблигаций российских корпоративных эмитентов в России и за рубежом, пишет «Коммерсант» . Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо министру финансов Антону Силуанову, предложив внести изменения в законодательство для развития внутреннего рынка корпоративных облигаций. Речь идет о выравнивании условий по выпуску еврооблигаций российских эмитентов в России и за рубежом.

НАУФОР предлагает освободить от налога процентный доход нерезидентов при покупке еврооблигаций в России — послабление не приведет к значительному выпадению доходов бюджета. С учетом соглашений об избегании двойного налогообложения бюджет может лишиться лишь около 300 млн рублей, оценили в ассоциации. По мнению НАУФОР, послабление приведет к росту объема торгов на российском рынке. Размещение еврооблигаций в России значительно снизит издержки эмитентов.

Другим препятствием для локализации размещений еврооблигаций называется невозможность перевода российской SPV-компанией (специально созданной под выпуск долговых бумаг) средств в валюте головной структуре. Третье предложение направлено на повышение интереса розничных инвесторов, которые уже становятся ощутимым двигателем российского рынка. Их предлагается освободить от налога на доход в виде валютной переоценки.