Новая методика расчета прожиточного минимума (ПМ) обеспечивает ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«Новая методика расчета такого риска не содержит. Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе будут увеличиваться единообразно. И такой рост будет ежегодным», — сообщили в Минтруде.

Счетная палата ранее выпустила заключение, в котором говорится, что изменение методики расчета прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодное увеличение прожиточного минимума пенсионера.