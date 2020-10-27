В России давно решена проблема серьезной нищеты, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 24». Вместе с тем он обратил внимание на то, что в мире за время пандемии коронавируса выросла доля тех, чей уровень жизни ниже критерия бедности.

«По меркам, как сказал [министр экономического развития Решетников] Максим Геннадьевич, чуть больше доллара в день расходы считается, что это критерий бедности, который существует в мире. Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету, самую серьезную, давно уже преодолели», — подчеркнул Кудрин.

При этом, по его словам, в начале пандемии 8,2% населения мира жили на сумму менее 1 доллара в день. «Это нищета, это очень серьезная бедность», — отметил он, добавив, что сейчас эта доля выросла до 8,8%.

В конце июня Россия отчиталась в ООН о победе над крайней нищетой. Отчет подготовил Аналитический центр при правительстве России во взаимодействии с Минэкономразвития, МИДом, Росстатом и другими ведомствами, организациями и компаниями.

В нем говорилось, что в России практически отсутствует население, чей уровень жизни находился бы ниже определенного Всемирным банком критерия абсолютной бедности. Организация установила несколько уровней бедности: доходы ниже 1,9 доллара в день, 3,2 доллара в день, 5,5 доллара в день. По данным документа, уже в 2017 году в России менее 0,1% населения жили меньше чем на 3,2 доллара в день и менее 1% — на сумму, меньшую 5,5 доллара в день.