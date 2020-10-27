Необходимо пересмотреть государственные программы, чтобы сделать их более эффективными, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарной сессии в рамках онлайн-этапа «Форума стратегов — 2020» в эфире телеканала «Россия-24».

«Сегодня поднялась полемика о том, как перестроить государственные программы, которые существовали много лет. Вот в них теперь новые звенья федеральных проектов и нацпроектов имплементированы. Как это сделать более эффективным? Я тоже считаю, что государственные программы в том виде, как сейчас, требуют пересмотра», — отметил Кудрин.

По его словам, необходимо сделать программы более понятными для обычных людей. «Первое: очень много показателей и в государственных программах, и целей государственных программ. Они не всегда сбалансированы, самое главное — их много, они расфокусируют чуть-чуть. Там много так называемых индикаторов еще более низкого уровня. Вот эта вся система таких административных показателей или целей — она зачастую очень сложно управляется. Вот нам нужно где-то сделать более лаконичными эти программы, понятными в том числе и людям, а не только чиновникам-управленцам», — подчеркнул Кудрин.

Также он предложил более четко разделить управление проектами и процессами в рамках госпрограмм, в том числе и с точки зрения планирования бюджета страны.