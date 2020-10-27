Индекс волатильности , который также называется «индексом страха», достиг максимума за последние семь недель — 32,5 пункта, пишет Bloomberg. Индекс рассчитывается под тикером VIX.



Инвесторы нервничают из-за второй волны пандемии, президентских выборов в США и нерешенности вопроса с новыми правительственными стимулами для поддержки экономики, указывает агентство.

«Индекс страха VIX» — это индикатор настроений на фондовом рынке США. Он измеряется по шкале от 0 до 100. Когда инвесторы нервничают, VIX растет. Индекс рассчитывает Чикагская биржа опционов (Cboe). До абсолютных максимумов индекс VIX поднимался в период кризиса 2008 года — 23 октября показатель установил абсолютный рекорд в 96,4 пункта. Максимальным значением 2020 года стали 85,47 пункта, установленные 18 марта.

Вскоре после выборов напряженность спадет, считают опрошенные агентством инвесторы. На такую вероятность также указывает технический анализ котировок американского рынка и динамика торгов опционами на VIX, уточняет Bloomberg. Выборы президента США пройдут во вторник, 3 ноября. На президентский пост претендуют нынешний глава государства, республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократической партии Джо Байден.