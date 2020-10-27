Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства привлекать кредитные средства для оказания помощи субъектам РФ при реализации программ переселения, а также о возможности бесплатного выделения участков под строительство домов семьям в малых населенных пунктах. Авторами инициативы выступили руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Законопроектом предусмотрена передача фонду функций по привлечению кредитных и иных заемных средств в целях финансовой поддержки ускоренной реализации программ переселения в субъектах РФ. Фонд сможет использовать поступающие дополнительные имущественные взносы для возврата кредита и уплаты процентов.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «люди быстрее переедут в современное жилье», будут созданы новые рабочие места в строительной и смежных отраслях, простимулировано развитие региональной инфраструктуры.

Как пояснил ранее Пахомов, если субъект РФ досрочно завершит программу расселения, он будет вправе подать заявку на предоставление финансовой поддержки в пределах остатка неиспользованного лимита для целей реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. Также фонд сможет направлять временно свободные средства, а также привлеченные фондом кредитные и иные заемные средства сверх лимита, который установлен для субъекта РФ на текущий год.

Законопроектом предусмотрена возможность бесплатного выделения земельных участков, на которых ранее находились аварийные жилые дома, гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального строительства в населенных пунктах с численностью не более 30 тыс. человек. Участки будут выделяться в случае, установленном органами власти субъектов РФ, при этом на них смогут рассчитывать и другие категории граждан в случаях, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.