Избежать повторного введения жестких ограничительных мер возможно только, если население и трудовые коллективы будут соблюдать меры безопасности. Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с последствиями, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Избежать второго локдауна можно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий. Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями», — сказала она, выступая на форуме «Деловая Россия».