Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал предложение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова о передаче дел экономической направленности на рассмотрение суда присяжных.

«Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал наши предложения включить в подсудность судов присяжных преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности», — сообщил ТАСС Титов.

Он предлагал рассматривать дела о мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями коллегией в составе судьи суда районного уровня и шести присяжных заседателей. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, учредителях и акционерах компаний, членах органа управления компании.

«Если это произойдет, можно будет говорить о реальных качественных изменениях в судопроизводстве. Обвинения по делам об экономических преступлениях нередко малодоказательны и декларативны. Мы много раз сталкивались с этим, изучая обращения в наш центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что в его аппарат поступает множество жалоб на необъективность следствия. При этом суды часто соглашаются с позицией следствия без полноценного исследования доказательств.

«С судом присяжных штамповать приговоры, не обращая внимания на выводы независимой экспертизы и представляемые защитой доказательства, будет гораздо сложнее», — добавил Титов. По его словам, необходимо максимально четко сформулировать критерии определения дел к подсудности суда присяжных, так как сохраняется неоднозначность в связи с делами о мошенничестве: предпринимателей не признают предпринимателями, чтобы обойти ограничения по выбору меры пресечения. «Если говорить о процедуре, то должны последовать изменения в статью 30 УПК РФ. Очевидно, законопроект последует от Верховного суда», — добавил бизнес-омбудсмен.

Во вторник Лебедев в своей статье в «Российской газете» отметил, что данное предложение заслуживает внимания. Это позволит ежегодно более 40 тыс. обвиняемым воспользоваться правом на рассмотрение их дела судом с участием присяжных заседателей, считает глава Верховного суда.