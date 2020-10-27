Процедуру банкротства в России необходимо перезапустить, чтобы бизнес имел право на риск, считает министр экономического развития России Максим Решетников.

«У нас одна из задач, я уж извиняюсь, перезапустить в том числе и процедуру банкротства... Надо сделать так, чтобы предприниматель, ну не получилось, спокойно (Получил. — Прим. ред.) второй шанс. Потому что у нас сейчас все-таки тоже отношение, ага, банкротство — значит что-то где-то кто-то украл. Вот этого не должно быть. Потому что вот есть правоохранительная система, она пусть работает, суды и так далее. Но право на риск должно быть», — сказал Решетников в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что, как правило, у многих успешных предпринимателей были неудачные проекты. «И мы должны вот эти вот и клеймо, и давление правоохранительное потенциальное, недоверие какое-то государственной системы, мы должны это все преодолеть вместе с предпринимателем. Потому что без предпринимателей экономики не будет», — считает глава Минэкономразвития.

В соответствии с действующим законодательством, ИП, признанный банкротом, в течение пяти лет не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица.