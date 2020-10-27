Вчера из-за рекордно высокого прироста новых случаев Covid в мире, возобновления карантинных мер в Европе и опасений по поводу перспектив глобального роста при том, что до президентских выборов в США остается менее недели, на глобальных рынках акций преобладал пессимистический настрой. Российский рынок акций оказался под влиянием внешнего новостного фона – по итогам дня индекс РТС опустился на 1,0% до 1 152 пунктов, тогда как индекс Московской биржи снизился на -1,1% до 2 785 пунктов – при этом снижение наблюдалось по всем классам активов. Курс рубля ослаб на 0,1% до 76,49 руб./долл. следуя динамике валют EM на фоне укрепления доллара, так как инвесторы уходили в защитные активы. Цены на нефть снижались (Brent подешевела на 3,2% до 40,46 долл./барр.) на фоне роста опасений по поводу перспектив спроса по мере возвращения на рынок ливийской нефти.

Российские инвесторы сегодня будут оставаться в защитных активах на фоне волатильности глобальных рынков: Российский рынок акций вполне закономерно открылся на пессимистической ноте, так как глобальные инвесторы пытаются оценить последствия второй волны Covid на перспективы мирового роста. Ситуация на рынке в данный момент весьма неустойчива, однако динамика американских и европейских фьючерсов указывает на возвращение к нормальным уровням; пока сложно сказать, повлияет ли это на развивающиеся рынки. Индекс VIX вернулся к отметке выше 30, что указывает на высокий уровень волатильности на рынке. Мы ожидаем, что сегодня российские инвесторы будут оставаться в защитных активах энергетического и TMT-секторов. Спросом, вероятно, будут пользоваться и российские производители стали. Как курс рубля, так и цены на нефть остаются устойчивыми. Американская инвесткомпания Sands Capital Management продает через процедуру ускоренного букбилдинга около 3,6 млн ГДР Mail.ru Group, что соответствует примерно 1,6% капитала интернетхолдинга c первоначальным ориентиром по цене размещения на уровне $27,25.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Минфин оценил пакет стимулов экономике на уровне 9% ВВП на 2020-2021; НЕЙТРАЛЬНО Как заявил министр финансов Антон Силуанов, правительство потратит 9% ВВП на поддержку экономики в 2020 -2021 гг., в том числе 4,5% ВВП в качестве мер общенационального плана по минимизации последствий пандемии и поддержке пострадавших отраслей и граждан. Эта цифра, на первый взгляд, представляется очень амбициозной, учитывая, что одобренный несколько месяцев назад пакет помощи составлял около 6% ВВП на 2020 -2021 гг. и был примерно поровну распределен между этими годами; заявление г-на Силуанова особенно странно, учитывая план бюджетной консолидации на 2021 г., то есть план по сокращению расходов на 5% г/г в будущем году. Тем не менее, при детальном изучении эта цифра, судя по всему, не потребует от правительства никакой коррекции первоначального плана. В этом году, помимо 4,5% ВВП, которые правительство уже израсходовало, дополнительно будет потрачено еще 1,5% ВВП в 4К20, о чем свидетельствует повышение текущих расходов бюджета в годовом исчислении, которое Минфин, судя по всему, также уже учел в пакете поддержки экономики. Оставшиеся 3% ВВП – это сумма, которая уже предусмотрена в рамках расходов на 2021 г. и в основном учтена в бюджете нескольких национальных проек тов, двумя крупнейшими из которых являются план инфраструктурного строительства и меры по импортозамещению. В итоге с учетом очистки от регулярных расходов правительства, российский пакет стимулов все еще остается на низком по мировым стандартам уровне 2-3% ВВП.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

X5 (ВЫШЕ РЫНКА): финансовые результаты за 3К20 по МСФО; ПОЗИТИВНО X5 (FIVE LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $44,9/ГДР, 3 364 руб./ГДР) вчера представила финансовые результаты за 3К20. EBITDA за 3К20 оказалась на 3% выше нашей оценки и консенсус-прогноза рынка при рентабельности 8% (против ожидаемых 7,7%). Мы считаем результаты ПОЗИТИВНЫМИ для акций компании, учитывая позитивный сюрприз в части прибыли. В то же время мы считаем, что сильная динамика показателей за 3К20 уже отражена рынком в котировках. Мы ожидаем, что внимание инвесторов сместится к 1) динамике бизнеса в 4К20 (которая может оказаться лучше текущих ожиданий рынка) и 2) среднесрочным перспективам в части выручки и рентабельности (мы считаем, что рост выручки более чем на 10% и рентабельность EBITDA на уровне более 7% на фоне ограниченного расширения базы магазинов рынок пока не учел в котировках). Компания проведет веб-трансляцию Дня инвестора завтра в 16:00 мск.

Выручка за 3К20 составила 486,6 млрд руб., что на 15% выше г/г и соответствует нашим ожиданиям, консенсус-прогнозу рынка и объявленному ранее показателю выручки в операционных результатах компании за 3К20 (+ 0,2% в абсолютном выражении на фоне учета прочей выручки).

По стандартам IAS17, валовая прибыль составила 122,2 млрд руб. (+18% г/г) при валовой рентабельности 25,1% (+0,6 п. п. г/г и -0,2 п. п. к/к). Поддержку валовой рентабельности, главным образом, оказало снижение промоактивности и доли порчи, а также реклассификация расходов, связанных с Perekrestok.ru и расходов по доставке последней мили в общие, коммерческие и административные расходы (главным образом, в расходы на персонал и прочие расходы).

Общие, коммерческие и административные расходы в процентном отношении к выручке (без учета программы долгосрочного стимулирования сотрудников) снизились на 0,28 п. п. г/г на фоне эффекта позитивного операционного левереджа: расходы на персонал снизились на 0,15 п. п. (без учета программы долгосрочного стимулирования сотрудников), арендные расходы снизились на 0,17 п. п. и расходы на электроэнергию снизились на 0,3 п. п. Исключая упомянутый выше эффект реклассификации, общие, коммерческие и административные расходы в процентном отношении к выручке снизились на 0,41 п. п. г/г.

В итоге скорректированная EBITDA за 3К20 выросла на 31% г/г до 39,2 млрд руб. при рентабельности 8,1% (что на 1 п. п. выше г/г), и на 0,3 п. п. превышает наши ожидания. В 3К20 компания зарезервировала 508 млн руб. на программу долгосрочного стимулирования сотрудников; в результате EBITDA за 3К20 выросла на 35% г/г до 38,7 млрд руб. (при рентабельности EBITDA на уровне 8,0%, что на 1,2 п. п. выше г/г), что на 0,3-0,2 п. п. выше нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка.

Чистая прибыль за 3К20 составила 11,9 млрд руб., что на 434% выше г/г, под влиянием тех же факторов, что и EBITDA, а также низкой базы 3К19 (в связи с трансформацией Карусели).

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Mail.ru: сильные финансовые результаты за 3К20; ПОЗИТИВНО Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $35,9) вчера представила сильные финансовые результаты за 3К20 – выручка и EBITDA опередили консенсус-прогноз и наши ожидания на 2-5%. Квартальные цифры показали сильные тренды онлайн-рекламы (+5% г/г, в соответствии с прогнозами) и позитивный сюрприз в сегменте игр (главным образом, на фоне покупки Deus Craft) и онлайн-образования. Новый прогноз компании предусматривает рост LFL-выручки г/г до 103 млрд руб., что указывает на возможность выполнить прогноз компании, представленный в начале этого года (103-105 млрд руб.). Учитывая дополнительный вклад в выручку от купленных компаний, текущий консенсус-прогноз рынка (101 млрд руб.) может быть повышен. Хотя существует и ряд факторов, вызывающих опасения (слабые перспективы рынка онлайн-рекламы до конца года, сохраняющееся давление на рентабельность со стороны проектов развития), мы считаем, что они имеют временный характер и, таким образом, ожидаем позитивной реакции рынка на отчетность. Мы сохраняем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА по акциям MAIL.

Результаты группы за 3К20 превзошли ожидания, выручка (на проформа основе, включая Deus Craft) опередила наш прогноз и ожидания рынка, соответственно, на 5-4% (+20% г/г до 26,4 млрд руб.), EBITDA превзошла прогнозы на 5-2% (-1,4% г/г до 6,7 млрд руб.). Вклад в выручку Deus Craft составил 3,2 п. п. к росту выручки г/г, по нашим оценкам. Чистая прибыль составила 2,8 млрд руб. против нашей оценки на уровне 2,4 млрд руб. Чистый денежные средства за 3К20 составили 2,9 млрд руб. (исключая облигации на сумму $400 млрд, которые компания выпустила в октябре) (в сравнении с чистым долгом на уровне 8 млрд руб. на 30 июня 2020 г.).

Динамика сегмента C&S соответствует нашим ожиданиям (рост выручки на 1,5% г/г, снижение EBITDA на 12,5% г/г при рентабельности 46,3%). Совокупная выручка от рекламы выросла на 5% до 9,5 млрд руб., что соответствует нашему прогнозу, тогда как выручка без учета сегмента поиска выросла на 8,6% г/г и выручка ВК – на 12,9% г/г. Без учета выручки поиска и рекламы в играх, бюджеты на онлайн-рекламу показали сильный рост на 6,9% г/г. Mail.ru указала на дополнительное восстановление рекламной активности (рост в диапазоне 8-9% г/г средней ставки в аукционе CPM по всей сети), а также повышение вовлеченности МСБ на платформах ВК и OK (рекламная выручка МСБ в ВК выросла примерно на 40% г/г, выручка от внутреннего рекламного управления в рамках OK выросла более чем в два раза г/г). Динамика Communi ty IVAS (+8,3% г/г, 4,2 млрд руб.) соответствовала прогнозу, снизившись на 7% к/к на фоне снижения вовлеченности пользователей в сравнении с аномально высоким уровнем 2К20. Рентабельность ожидаемо ухудшилась на 7,3 п. п. г/г и на 2,7% к/к на фоне продолжающихся инвестиций в развитие сервисов.

Еще один сильный квартал для сегмента игр на фоне внешних факторов: Совокупная выручка сегмента онлайн-игр (включающая выручку от рекламы внутри игр) подскочила на 32,8% г/г и выручка MMO – на 33,8% г/г, ожидаемо замедлившись с роста на 46-48% г/г наблюдаемого в 2К20, однако оказавшись на 7,6-5,9% выше наших ожиданий. Без учета Deus Craft, выручка MMO выросла на 24% г/г (против ожидаемого роста на 26% г/г). Вклад Deus Craft составил примерно 707 млн руб. ($9,6 млн) в выручку за 3К20, что сильно выше оценки в $5 млн и указывает на то, что студия сможет выполнить свои KPI по выручке на уровне примерно $15 млн в 1К21. Выручка с международных рынков составила 76% (против 74% в 2К и 69% у 1К). Рентабельность EBITDA сегмента составила 18,8% и оказалась лучше наших ожиданий (14,4%) и уровня 3К19 (11%) на фоне роста вовлеченности, ослабления курса рубля к доллару и улучшения ценообразования рекламы (с необычно низкими расходами на привлечение клиента (CAC).

Динамика выручки EdTech преподнесла позитивный сюрприз, показав рост на 52% к/к. Динамика выручки образовательных онлайн-платформ преподнесла позитивный сюрприз, увеличившись в 2,9 раза г/г до 1,6 млрд руб. (против ожидаемых 0,7 млрд руб.), по-прежнему являясь основным драйвером роста сегмента Новых инициатив и продемонстрировав самый большой вклад в выручку этого сегмента. Источником роста стали более 90 новых образовательных курсов и программ на платформах Skillbox и Geekbrains, что привело к более 560 тыс. зарегистрированных студентов (и эквивалентно росту в трехзначном выражении в годовом сопоставлении). Выручка проекта “Юла” составила 759 млн руб., что предусматривает рост на 34,4% г/г (и соответствует нашему прогнозу). Выручка прочих сервисов (Облако и B2B) составила примерно 0,8 млрд руб. в 3К20 (немного ниже прогноза 0,9 млрд руб.), однако продолжила демонстрировать сильный рост в 2,3 раза г/г.

Сильные тренды СП на годовой и квартальной основе: Несмотря на снятие карантинных мер, выручка Delivery Club выросла на 4% с 2К20 и достигла нового максимума на уровне 2,6 млрд руб., главным образом, на фоне роста средней стоимости заказа на 9%, тогда как количество заказов снизилось на 5% к/к. DC продолжал демонстрировать улучшение экономических характеристик на фоне увеличения плотности продаж. Mail.ru по-прежнему нацелена на рост выручки этого сервиса минимум в 2 раза в 2020 г. до более чем 9 млрд руб. В 3К20 бизнес Ситимобила начал восстанавливаться с уровней дна 2К: количество поездок выросло на 40% к/к и в 4 раза г/г, динамика GMV улучшилась в 3x г/г с 1,8x в 2К20. Mail.ru также раскрыла впервые ключевые операционные показатели Самоката и Кухни на районе. Самокат: выручка – 2 млрд руб. (рост в 20 раз г/г), 4,5 млн заказов (рост в 12 раз г/г). Кухня на районе: выручка – 0,7 млн руб. (рост в 3,1 раза г/г), 1,5 млн заказов (рост в 3 раза г/г). СП с AER показало сильную динамику GMV – рост на 60% в августе в сравнении с апрелем. Вклад российского маркетплейса в GMV составил более 20% и AliExpress Plus (экспресс доставка из Китая) - 25%.

Прогноз на 2020 г. оставляет возможности для повышения консенсус-прогноза: Mail.ru ожидает, что рост LFL-выручки по итогам 2020 будет находиться в диапазоне 18-20%, потенциально превысив 103 млрд руб. (в сравнении с ростом в двузначном выражении, потенциально превышающим 100 млрд руб., по июльскому прогнозу), что помещает выручку в рамки прогнозного диапазона, представленного в начале 2020 (103-105 млрд руб.). В нашем понимании “LFL-выручка” не включает вклад Skillbox (приобретенной в декабре 2019), студии Belngame (купленной в 2К20) и Deus Craft (приобретенной в октябре 2020). Прогноз указывает на возможность повышения текущего консенсус-прогноза BBG(101,1 млрд руб.) и нашего прогноза (103,2 млрд руб.). По бизнес-вертикалям Mail.ru прогнозирует следующие тренды в 2020:

(+) EdTech: впечатляющий показатель выручки на уровне более 5 млрд руб. (против нашего текущего прогноза в 3,4 млрд руб.).

(+/-) Онлайн реклама: Компания сделала акцент на том, что тренды расходов на рекламу остаются волатильными, тогда как прогнозируемость этого рынка на конец года все еще весьма слабая. Фактическая динамика рынка зависит от темпов восстановления экономики, что зависит от дальнейшего развития ситуации с Covid-19, среди прочих факторов. Темпы восстановления рынка замедлились в последние недели – рост рынка за октябрь может составить примерно 5% г/г. После этих сообщений нас вполне удовлетворяет наш текущий прогноз умеренного роста рекламной выручки на 2,6% г/г (исключая рекламу собственного игрового сегмента) по итогам 2020 г.

(+/-) Игры MMO: рост выручки примерно на 30% г/г (в отличие от неизменных темпов роста в годовом сопоставлении (20,1% г/г), в соответствии с прежним прогнозом), что в целом соответствует нашим ожиданиям (+33% г/г). В 4К20 расходы на маркетинг будут выше обычного уровня с дополнительными бюджетами, выделенными на поддержку развития Grand Hotel Mania (Deus Craft), а также на поддержку старых игр. Таким образом, мы сомневаемся, что в 4К20 рентабельность сможет продемонстрировать внутригодовой пик.

(+/-) Юла: Выручка на уровне 2,7-3 млрд руб. с пропорциональным убытком EBITDA на уровне прошлого года или выше (прогноз подтвержден, что соответствует нашим ожиданиям).

(-) IVAS: рост выручки в однозначном выражении г/г, снижение в процентном выражении к выручке в дальнейшем, что более консервативно в сравнении с нашим прогнозом роста выручки на 10% г/г.

Рентабельность EBITDA на уровне 25% по итогам года (ранее снижение рентабельности г/г (34,2% в 2019)) на фоне временного смещения микса выручки в сторону структурно низкорентабельного сегмента игр и инвестиций как в существующие вертикали, так и в продукты экосистемы. Давление на рентабельность вряд ли смягчится в 4К20. Давление на рентабельность по крайней мере отчасти снизится в 2021 на фоне более благоприятного микса выручки (в результате восстановления рекламного рынка) в сочетании со снижением убытков в сегменте Новых инициатив

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Владимир Потанин предлагает минимальные дивидендные выплаты за 2020 г.; НЕГАТИВНО Совет директоров Норильского никеля рассмотрит вопрос о дивидендных выплатах за 9М20 на своем следующем заседании 3 ноября. По предложению Владимира Потанина, дивиденды за 2020 г. нужно снизить до минимального уровня в $1 млрд в рамках действующего акционерного соглашения. Новость негативна для акций компании, на наш взгляд. Предложенный минимальный размер дивидендных выплат соответствует дивидендной доходности на уровне примерно 2,5%. Это ниже ожиданий рынка, даже с учетом штрафа в размере $2 млрд за аварию с разливом дизельного топлива в мае этого года. Рынок закладывал дивидендную доходность 8-9% при выплатах на уровне 60% прогнозной 2020 EBITDA, или примерно $3,6 млрд

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)