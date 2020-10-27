Кол-центры мошенников усовершенствовали тактику: теперь людей обзванивает робот, а человек подключается на следующем этапе, когда отсеиваются наиболее недоверчивые клиенты. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на экспертов по IT-безопасности.

Как пояснил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков, робот просит клиента перезвонить по поводу якобы блокировки карты. При перезвоне жертве отвечают уже мошенники. В схеме используется техника «обратной социальной инженерии»: жертва сама звонит в «службу безопасности», а значит, не надо преодолевать стену недоверия, отметил начальник отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. Если жертва верит автоинформатору и перезванивает, «конверсия» атаки выше, чем при обычном обзвоне, добавил он.

Как прокомментировал технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин, технология еще и делает атаку дешевле. За создание бота разработчики голосовых платформ обычно не взимают плату, а средняя стоимость звонка составляет 2,5—3,5 рубля за минуту, если отталкиваться от цен Voximplant и самостоятельной разработки решения клиентом, рассказали в этой компании.

Если раньше многие фальшивые кол-центры работали из тюрем, то в последнее время, по данным Group-IB, большинство организованы на воле и иногда даже за границей. Для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие на государственном уровне, считают эксперты.

Изменить ситуацию сможет только эффективная работа правоохранительных органов, считает Михаил Кондрашин. Алексей Дрозд же полагает, что при этом нужно тестировать решения, которые пока не разрешены законом, в легализованных недавно «правовых песочницах». Например, предлагает эксперт, в экспериментальном режиме может быть разрешен анализ содержимого первых секунд разговора на стороне оператора связи.