Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 2 копейки, а евро дорожал на 6 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,37 рубля (минус 2 копейки), курс евро — 90,3 рубля (плюс 6 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром на рынке есть небольшой позитив, но утреннее ослабление доллара при этом больше похоже на коррекцию. Можно предположить, что пара доллар/рубль продолжит боковое движение в ценовом диапазоне 76—77,2 рубля за доллар, прогнозировал аналитик.

«Пара евро/доллар так и не смогла уйти ниже 1,18, а сегодня с утра подрастает на 0,2%. Таким образом, для рубля сложились все предпосылки для укрепления, по крайней мере в первой половине дня, и ухода в район 76 рублей за доллар. Первой целью роста рубля является район 75», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.