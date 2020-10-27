ЦБ хочет обновить требования к информации, передаваемой в кредитные истории граждан, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на Банк России. Так, кредитная информация будет признана регулятором недостоверной или подозрительной, если ее источник зарегистрирован как юрлицо менее трех лет назад и впервые передал сведения в бюро менее шести месяцев назад. Регулятор может расценить информацию как подозрительную, если договор займа заключен менее трех лет назад, отсутствуют данные о ненадлежащем исполнении обязательства или если сведения о заключении договора и о прекращении обязательств из него переданы в бюро с разницей во времени до 14 дней.

Планируемые изменения призваны повысить качество кредитных историй и минимизировать количество ошибок, ожидают в ЦБ. Там рассчитывают ввести новый порядок с 1 января 2022 года.

По мнению участников рынка, документ посвящен унификации форматов передачи и хранения данных в БКИ, дополнительных вложений в технологии НБКИ изменения не потребуют. Также новые требования — продолжение работы ЦБ по реформированию рынка БКИ с введением квалифицированных бюро. На позицию ЦБ повлияла и участившаяся практика введения государственных мер поддержки заемщиков, считают представители БКИ. Документ разработан регулятором для стандартизации кредитных отчетов, а также для борьбы с фальсификацией кредитных историй, считают они.

Источники издания полагают, что решение проблемы недостоверных сведений и защиты заемщиков путем унификации формата передачи кредитной истории от кредиторов в сторону БКИ может привести к полной реорганизации рынка. Всему рынку придется изменить устоявшиеся схемы обмена данными и перейти на абсолютно новые, считают собеседники. Они опасаются, что за счет введения единого формата будут устранены конкурентные преимущества отдельных БКИ, могут пострадать сервисные услуги для кредиторов.