Банк России в октябре зафиксировал резкий рост числа операций по оплате товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей (СБП), пишет РБК . Показатель вырос на 214% по сравнению с сентябрем, следует из статистики ЦБ. Так, в октябре россияне оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тыс. раз на сумму более чем 765 млн рублей. Всего с момента запуска сервиса было проведено почти 390 тыс. c2b-переводов на общую сумму более 1,67 млрд рублей, то есть на октябрь пришлось 54% от общего числа платежей и 45,8% от общей суммы операций.

Центробанк к причинам резкого роста активности в СБП относит высокий интерес со стороны граждан, которые могут быстро и удобно совершать переводы по минимальной стоимости независимо от того, в каких банках они имеют счета, рассказал представитель регулятора. Для торговых компаний издержки по операциям в системе в 2,5—3 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам, добавили в ЦБ.

По словам представителей кредитных организаций, на динамику в октябре повлияло подключение ряда крупных торговых сетей и брокеров с высоким средним чеком. Также осенью начались интеграции оплаты по СБП с программами лояльности у крупного бизнеса, который начал предоставлять за нее скидки и бонусы, что подтолкнуло спрос. Другая причина — отмена ЦБ с 1 октября льготных комиссий за прием карт для интернет-торговцев, что стимулировало большинство ретейлеров, которые откладывали подключение СБП, оперативно завершить его, рассказали в банках.

Рост проникновения СБП в базу клиентов — физических лиц, а также подключение к системе новых клиентов — юридических лиц со значительной аудиторией повлияло на динамику активности в СБП, отметили в банках. Также рост в октябре вызван общей тенденцией постепенного перехода все большего числа пользователей на бесконтактные методы оплаты, увеличением количества подключенных торговых компаний и активным продвижением СБП и ее возможностей, считают представители кредитных организаций.