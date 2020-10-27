Срок депозита составляет 400 дней, минимальная сумма - 30 тыс. рублей. Максимальная ставка 5,50% годовых. Открыть вклад можно как в офисах Банка, так и в мобильном приложении «Зенит Онлайн».

Максимальная процентная ставка предлагается на первом сроке привлечения средств (с 1 по 100 день включительно) и составляет 5,5% годовых. С 101-го по 200-й день – 4% годовых, с 201-го по 300-й день – 3,55% годовых, с 301-го по 400-й день – 3,35% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Предусмотрена пролонгация договора на условиях вклада «Высокий доход».

Каждому клиенту доступна Карта привилегий Masterсard Gold, Visa Gold или «Мир» Классическая. При условии размещения от 500 тыс. рублей - Masterсard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum. В случае размещения свыше 5 млн рублей - Masterсard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание «Карты привилегий» осуществляется в соответствии с действующими в Банке условиями и тарифами.