Банк России может начать публиковать прогноз траектории ключевой ставки в первом полугодии следующего года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Внутренние обсуждения на этот счет пока не завершены. Мы не намерены их сильно затягивать. В целом, думаем, что это произойдет точно в первом полугодии 2021 года. Надеюсь, что, скорее раньше, нежели позже, но все-таки не до конца этого года, а в первой половине следующего года», — сказал он в ходе онлайн-заседания рабочей группы по денежно-кредитной политики в Госдуме.

Банк России в сентябре сообщал, что принял решение начать публикацию прогноза траектории ключевой ставки в составе макропрогноза, но пока думает над форматом такой публикации. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина позже уточнила, что публикация, скорее всего, начнется в будущем году.