Российские банки в среднесрочной перспективе вернутся к более выгодным ставкам по депозитам . Об этом, как передает ТАСС, заявила вице-президент Moody's Ольга Ульянова на пресс-брифинге.

«Наш базовый сценарий состоит в том, что банки сделают процентные ставки по вкладам немного более выгодными, потому что сейчас эти ставки непривлекательны», — пояснила она.

Причиной тому может стать продолжающаяся стагнация прироста вкладов, а также усиление конкуренции со стороны альтернативных видов вложений, таких как инвестиционные счета, недвижимость и т. д., дала понять эксперт.

Тем не менее, пока перспективы начала восстановления экономики неочевидны, говорить об этом рано. Но как только объем кредитов превысит объем депозитов, банки начнут поднимать ставки, добавила Ульянова.



«В этом году банки считают каждую копейку, поэтому лишние вклады, на которые надо начислять проценты, им не нужны. Если на горизонте замаячит органический рост кредитования, связанный с восстановлением экономики, то, мы думаем, банки, чтобы обеспечить этот рост фондированием, будут в том числе подкручивать политику по вкладам в более выгодную для клиентов сторону. Во многом это, конечно, будет зависеть от уровня ставки в экономике и макроэкономической ситуации», — пояснила она, добавив, что увеличение ставок по депозитам будет очень «тонкой настройкой, так как борьба будет идти за каждый базисный пункт».