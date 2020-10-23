Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и Агентству по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) сформировать новую модель привлечения инвестиций на Дальний Восток, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

По словам вице-премьера, необходимо, чтобы работа шла так, чтобы регионы постоянно конкурировали за те проекты, которые заходят на территорию Дальнего Востока, и предлагали лучшие условия.

«Такую конкурентную модель надо разработать. Они могут конкурировать за счет снижения местных налогов, за счет эффективности работы с инвестором, прозрачности, отсутствия коррупции, необоснованных требований и так далее. То есть целый ряд направлений, в которых они могут побеждать. Этот процесс надо организовать. Он очень важен. Его целью будет даже не борьба за конкретного инвестора. Это будет скорее результат. Его целью будет улучшение условий для привлечения инвестиций на весь Дальний Восток», — цитирует Трутнева пресс-служба.

Также Трутнев поручил Минвостокразвития и АПИ разработать матрицу конкурентных преимуществ. «Необходимо разработать документ, понятный для инвестора, благодаря которому он сможет быстрее выбрать место, где будет реализовывать проект. В этом анализе должна содержаться информация об инвестиционных рейтингах, то есть об эффективности работы местных администраций по взаимодействию с инвестором», — сообщил на одном из совещаний вице-премьер.