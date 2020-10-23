Принятые антикоронавирусные ограничительные меры в Москве оказывают минимальное влияние на экономику, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы принимали меры, которые минимально влияли на экономику. Но сказать, что совсем это не влияет, нельзя, потому что видим, что люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, общепит и так далее. Передвижение по городу замедляется», — сказал Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Он добавил, что экономические последствия от принятых этой осенью антикоронавирусных мер будут менее значительными, чем от майских ограничений. «Это все равно косвенно будет сказываться на экономике, но не так радикально, как в мае, когда мы целые сектора экономики закрывали. Мы ни один сектор экономики в настоящее время не закрыли, все функционируют», — сказал мэр.