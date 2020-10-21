СМП Банк и Московский Областной Банк с 23 октября ввели вклад «Ход конем» . Минимальна сумма – 50 тыс. рублей.

Срок депозита составляет 182 дня и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 91-й день и с 92-го по 182-й день. Процентная ставка для каждого периода составляет 5% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты за каждый полный период сохраняются. Выплата процентов — ежемесячно.