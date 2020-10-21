Сервис разработан платежной системой «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Воспользоваться сервисом могут держатели карт «Мир» – обладатели смартфонов на Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» – как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав приложение Mir Pay, которое доступно в PlayMarket.

Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. Заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно. Если сумма покупки меньше 1 000 рублей, дополнительного подтверждения операции не требуется.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

В настоящее время воспользоваться Mir Pay можно в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.