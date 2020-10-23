Исследование подготовлено на основе индекса качества сайта системы Яндекс (ИКС), который выводится на основе ряда параметров, начиная от количества визитов на ресурс и заканчивая вовлеченностью посетителей в предоставляемую информацию.

При сборе данных соблюдалось два основных требования – вхождение кредитной организации в Топ-100 банков по размеру собственных активов и посещаемость сайта (она не должна быть меньше 50 000 визитов в месяц в течение 2020 года).

Вместе с тем, эксперты выделяют сайт Банка в связи с демонстрацией одного из наиболее значительных приростов ИКС и, как следствие, перемещением в Топе. В сравнении с предыдущими показателями он поднялся сразу на шесть позиций.