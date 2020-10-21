Минфин РФ 22 октября дополнительно приобрел акции авиакомпании «Аэрофлот» на 9,061 млрд рубпей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В результате доля Российской Федерации в уставном капитале авиакомпании увеличилась с 51,17% до 57,34%,говорится в сообщении ведомства.

«Дополнительно приобретены акции данного общества в количестве 151 027 073 штук на сумму 9 061,62 млн рублей по цене, установленной 8 октября 2020 года советом директоров общества — 60 рублей за 1 акцию», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что данные акции приобретены в рамках открытой подписки.



Ранее Минфин РФ приобрел акции «Аэрофлота» на 40,94 млрд рублей, что составляет 20,01% стоимости активов компании.

Напомним, акции «Аэрофлота» можно приобрести на сайте Банки.ру.