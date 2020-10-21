По итогам профессионального соревнования она заняла призовое 3-е место в Южном федеральном округе и 15-е – общероссийское.

Конкурс проводился в течение полугода и состоял из нескольких этапов, которые включали оценку теоретических знаний и выполнение практических заданий. В нем приняли участие более 15 тысяч специалистов по охране труда из всех регионов Российской Федерации.